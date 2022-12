AGI/Vista - "Le leggi razziale del '38 hanno segnato il punto più basso della storia italiana, una vergogna che ha segnato il nostro popolo per sempre. Lo ribadisco ancor oggi", come già fatto nelle linee programmatiche per l'insediamento del suo governo: quelle leggi restano "una macchia indelebile, un'infamia compiuta nel silenzio di troppi". Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia nella sede dell'ordine dei giornalisti del Lazio per la lapide commemorativa dei giornalisti ebrei perseguitati a seguito dell'introduzione delle leggi razziali. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev