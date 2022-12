Alleanza con M5s nel Lazio, Frantoianni: ”Ogni struttura regionale prende decisioni autonome”

(Agenzia Vista) Roma 12 dicembre 2022 “M5s e Si insieme nel Lazio? La decisione si prende in maniera autonoma nel Lazio le strutture regionali sono autonome. Continueremo a rafforzare il progetto di alleanza con i Verdi per quanto è possibile anche alle amministrative” Così Nicola Frantoianni leader di Sinistra Italiana a margine della conferenza stampa di presentazione della “Manovra socio-climatica, per il futuro e i giovani” presso la Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev