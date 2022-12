Regionali Lazio, Conte: Accordo con Pd? Hanno blindato D'Amato. Se lo tengano stretto, buona fortuna

(Agenzia Vista) Milano 7 dicembre 2022 “Alleanza con Pd per Regionali Lazio? Non vale come in Lombardia purtroppo. Quando abbiamo posto i temi il risultato è stato che il giorno dopo ci hanno detto che sarebbero andati su D'Amato. Hanno risposto con un candidato che hanno blindato. Bene, se lo tengano stretto, buona fortuna”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Milano. / M5S Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev