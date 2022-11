Festa Toscana, Giani: “La nostra terra è baluardo dei diritti civili ed umani”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 30 novembre 2022 “Ogni anno vengo a Cascina perché sento di fronte ad una preghiera che posso dedicare a Greg come l'essere nella terra di Toscana che per prima ha abolito la pena di morte un elemento che ci consente di ricordare i valori della società civile per cui nessuno può essere privato della vita. La Festa della Toscana ricorda come questa sia la terra dei diritti civili ed umani”. Lo ha dichiarato il Governatore della Toscana Eugenio Giani in un video pubblicato sui social per la Festa della Toscana / Facebook Giani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev