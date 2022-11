Nuovo Codice Appalti, a L'Aquila la prima tavola rotonda sulle prospettive per i contratti pubblici

AGI/Vista - Si è svolta all'Aquila la prima tavola rotonda sul nuovo Codice degli Appalti, organizzata da Md studio legale in collaborazione con Ordine degli Avvocati e Ordine degli Ingegneri dell'Aquila e l'Ance Aquila, dal titolo “La regolazione dei contratti pubblici nella prospettiva del nuovo Codice” alla presenza, tra gli altri, del Presidente del Tar Abruzzo Germana Panzironi. Durante il convegno, si è parlato della bozza del nuovo codice dei contratti pubblici redatta dalla Commissione costituita presso il Consiglio di Stato in attuazione della legge n.78/2022, per adempiere ad uno degli obblighi previsti dal PNRR. Presente anche il Presidente della Regione Marco Marsilio, che ha auspicato “il rispetto del cronoprogramma della riforma e che al completamento dell'iter siano colti gli obiettivi della riforma, a partire da una riduzione dei tempi di affidamento degli incarichi”. Tutti i relatori hanno concordato sul fatto che il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce un'occasione per uno snellimento e semplificazione delle procedure e uno strumento per una crescita economica del Paese. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev