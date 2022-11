AGI/Vista - "La scelta sulla nomina dell'inviato speciale Ue nel Golfo persico spetta all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Quella dell'ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non è una candidatura governativa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa presso l'ambasciata d'Italia a Belgrado dopo che una domanda al riguardo era stata posta al ministro della Difesa, Guido Crosetto. Quest'ultimo ha risposo che questo tema "non spetta al ministero della Difesa ma al governo" dato che il suo dicastero "non si occupa di queste cose". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev