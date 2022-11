Letta: “Farò mio ruolo fino in fondo, mi sono assunto responsabilità sconfitta e preso fischi”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 19 novembre 2022 “In tutto questo ho interpretato il mio ruolo come detto all'inizio, assumendomi le responsabilità e prendendo i fischi. In un momento di sconfitta è un passaggio chiave in politica. Per il futuro del Partito è importante che qualcuno se le assuma, questo si ottiene se c'è la determinazione nel superare le questioni non semplici di tipo statutario e regolamentare. E' un ruolo che voglio interpretare fino in fondo”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta aprendo l'assemblea nazionale del partito che si è svolta a Roma nella Sala delle Carte Geografiche di via Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev