Olimpiadi invernali, Zaia: Avanti per Pista bob a Cortina, siamo in procinto di esperire prima gara

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 17 novembre 2022 “Si è sempre deciso di fare a Cortina, io ho sollevato il problema che ogni tanto qualcuno dice che ci siano soluzioni migliori fuori dall'Italia. Ho chiesto se esistessero queste soluzioni, la risposta è no e si va avanti, noi siamo già in procinto di esperire la prima gara”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia entrando nella sede di Roma della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dove si è svolto l'incontro con il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli per discutere di Autonomia differenziata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev