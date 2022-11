Fontana: “Nuova sede Regione Lombardia renderà ancora più attraente questa parte di città”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Milano 17 novembre 2022 “Il Palazzo aveva evidenti problemi, tante difficoltà ed una dislocazione non funzionale per il lavoro da svolgere. Abbiamo deciso di sostituirlo e dopo il lancio della gara ho scoperto che è stato vinto da uno studio milanese, mi fa particolarmente piacere. Ho visto il progetto, mi sembra molto bello ed attrattivo. Riaprirà alla cittadinanza questo luogo che attualmente è chiuso e metterà a disposizione notevole quantità di verde che può essere fruita dai cittadini della zona”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione del progetto vincitore del bando per la realizzazione del nuovo edificio he ospiterà gli Enti e le Società del sistema della Regione Lombardia. / Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev