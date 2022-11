AGI/Vista - "Siete qui per coltivare i vostri sogni. Quello che imparate nella vita, in questi anni, è quello che sarete domani, le passioni che avrete coltivato, le conoscenze che avrete appreso vi aiuteranno ad interpretare il mondo intorno a voi. Spero questo salone possa dirvi che i sogni vanno coltivati. Voi siete il futuro: non rinunciate a conquistarvelo giorno dopo giorno". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è rivolto ai ragazzi all'inaugurazione della 27/a edizione del Salone Orientamenti, in corso a Genova ai Magazzini del Cotone, con 350 eventi, 800 testimonial e quasi mille posizioni di lavoro aperte a disposizione dei ragazzi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev