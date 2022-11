AGI/Vista - "Il mondo ha bisogno di una spinta positiva verso gli investimenti sulle infrastrutture per una crescita sostenibile. Viviamo in un'economia globale veramente volatile, con un clima che sta cambiando, e vediamo che la guerra della Russia sta mettendo il sale sulla ferita della ripresa economica dal Covid". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un intervento al summit del G20 in corso a Bali, in Indonesia. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev