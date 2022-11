AGI/Vista - "L'opera che inauguriamo oggi assume una importanza strategica in quanto costituisce un'alternativa al tratto urbano della A4 costantemente congestionato. E' stata completata grazie alla perseveranza e nonostante le difficoltà che hanno interessato questi ultimi anni fra pandemia e aumenti dei prezzi. Una grande opera per la Lombardia, per il Paese". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla inaugurazione del completamento del tratto conclusivo della tangenziale Nord a Paderno Dugnano (Milano), alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev