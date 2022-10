Mattarella: “Pnrr opportunità per potenziare ricerca e sistema sanitario italiano”

(Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Dobbiamo sentirci impegnati a migliorare le condizioni di una crescita della ricerca italiana ed europea. Il Pnrr è un'occasione storica per colmare alcuni ritardi strutturali e potenziare gli ambiti in cui abbiamo raggiunto traguardi significativi. La ricerca è anche un potente motore di crescita economica e sociale. Nella pandemia abbiamo toccato i limiti delle nostre strutture sanitaria, quindi anche nel campo della sanità siamo chiamati ad usare al meglio le risorse del Pnrr per accrescerne l'efficienza”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla celebrazione de “I Giorni della Ricerca” di Fondazione AIRC ricevendo al Palazzo del Quirinale i rappresentanti del mondo della scienza e della ricerca sul cancro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev