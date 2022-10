(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2022 "C'è gran rispetto delle scelte degli italiani e c'è interesse nel sapere come eventualmente si evolverà la linea politica del nuovo governo. Cosa che uno, ovviamente, si trova in difficoltà a dire. Però, per esempio, sulle scelte di politica estera - almeno se uno guarda le decisioni prese in passato - la linea di politica estera dovrebbe essere invariata", le parole del presidente del Consiglio Draghi a Praga. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev