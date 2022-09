AGI/Vista - "Io non ho mai pensato di fare il ministro, me lo dicono tutti che devo farlo. Faccio quello che mi dicono di fare. Io chiedo solo che la nostra regione possa esprimere dei ruoli nell'esecutivo, è indifferente o me o un altro. Certo è che, come regione, abbiamo problemi che ci portiamo dietro da 25 anni. Se il governo di centrodestra non dà risposte, è un problema mantenere l'elettorato. Spero in un governo che sia pragmatico, non ideologico. La gente ci giudicherà su quello che faremo d'ora in avanti". Lo ha detto il segretario della Lega in Liguria, Edoardo Rixi, rieletto alla Camera, in un punto stampa post voto. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev