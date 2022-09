AGI/Vista - "E' una bellissima struttura, con stanze singole o doppie, con aree studio e spazi sociali, vicino alle facoltà, in questo caso siamo a Tor Vergata, e soprattutto l'impegno a garantire un diritto costituzionale". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, inaugurando a Tor Vergata la nuova residenza universitaria di via Cambridge con 76 nuovi alloggi per studenti. Fb Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev