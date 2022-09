AGI/Vista - "In politica estera Forza Italia ha le idee ben chiare, abbiamo sempre difeso stato di diritto e libertà, vorrei che la sinistra avesse le idee chiare come noi, non hanno mai condannato governo di Malta e Slovacchia", le parole di Antonio Tajani a margine di un evento di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev