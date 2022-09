AGI/Vista - “Giù nel 2020 approvammo un piano di aiuti per un importo di un miliardo per dare aiuto ai commercianti, tassisti, ristoranti. Aumentammo del doppio le pensioni al minimo. Abbiamo pensato prima di tutto ad un buono voucher per gli asili nido, oltre che un buono fino a 400 euro per consentire le attività sportive ai ragazzi. Aiutiamo così anche oltre 600 attività sportive. Abbiamo deciso il blocco delle bollette dell'acqua, i costi della depurazione e gestione degli acquedotti sono aumentati perché è aumentato il costo dell'energia, per evitare di aggravare le bollette abbiamo deciso di coprire noi i costi energetici aggiuntivi". Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev