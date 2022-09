Calenda: “Ci rivolgiamo a liberali, progressisti e popolari stanchi della ‘politica contro'”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Milano 2 settembre 2022 “Ci rivolgiamo ai liberali, ai progressisti, ai popolari che si sono stancati della ‘politica contro'. La nostra è politica di serietà che non fa proposte strampalate e che vuole riprendere dove Draghi ha iniziato con un'agenda di serietà capace di dire dei sì e dei no”. Lo ha dichiarato Carlo Calenda a margine del comizio per la campagna elettorale che si è svolto al Superstudio Events di via Tortona a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev