AGI/Vista - "Sono d'accordo anche in Europa: una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma per levare di torno i signori della sinistra. Oggi, parliamo di noi in Europa. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea. L'Europa è la nostra patria comune, qui sono nati i nostri princìpi cristiani e liberali. Noi non possiamo che essere europeisti, senza esitazione e fino in fondo. Del resto, solo l'Europa tutta unita, con valori condivisi e di un autentico senso di appartenenza di tutti i popoli che ne fanno parte, può avere un ruolo nelle grandi sfide del mondo, può difendere i nostri interessi e il nostro stile di vita. Per fare questo però bisogna mettere davvero in comune fra tutti gli stati europei la politica estera e di difesa. Si deve arrivare ad una vera diplomazia europea, ad un unica voce nella politica estera e a una vera forza militare europea, cominciando con un corpo di intervento rapido, di 100.000 uomini, pronto ad intervenire nelle emergenze", le parole di Silvio Berlusconi in un video postato sui social per le "pillole di programma" di Forza Italia. / Instagram Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev