AGI/Vista - "La strumentalizzazione della pandemia messa in atto dalla sinistra non tiene conto dello sforzo delle amministrazioni regionali di centrodestra, che hanno combattuto in prima linea contro il virus, conducendo straordinarie campagne vaccinali, facendo da apripista all'uso degli antivirali e contrastando tutte le tendenze no vax. Ricordo a chi fa questi manifesti che il sottoscritto vive sotto scorta proprio perché minacciato dai no vax, e come me tanti colleghi e medici impegnati in questa battaglia. Invece di diffondere fake news e manifesti falsi, Letta dovrebbe impegnarsi a fare pressioni sul ministro Speranza per dare indicazioni alle Regioni che stanno predisponendo la nuova campagna vaccinale ma non hanno ancora nessun dettaglio su come si svolgerà". Così il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti attacca la nuova campagna di mobilitazione 'Sceglì lanciata dal Partito Democratico in vista delle elezioni politiche, che contrappone un voto crocevia tra no vax o scienza e vaccini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev