AGI/Vista - "C'è un percorso avviato e non concluso, ma dal centrodestra c'è tutto l'impegno per realizzare le autonomie. La pandemia lo ha dimostrato, coinvolgere i territori è necessario per migliorare i servizi", le parole di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev