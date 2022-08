Toti: “Coalizione sinistra va da Calenda a Fratoianni già in perenne lite prima di firmare accordo”

AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 5 agosto 2022 “Si vince perché io credo che tanti elettori anche sedotti da messaggi altrui di competenza, terzietà, oggi si trovano a scegliere tra due coalizioni da Calenda a Fratoianni già in perenne lite prima di firmare un accordo ed un centrodestra in cui torniamo senza aver abdicato alle nostre idee”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti a margine della conferenza stampa per la presentazione del simbolo con il Presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi avvenuta all'Hotel Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev