AGI/Vista - "Benvenuto in Calabria, purtroppo non posso essere lì di persona ma ti mando i miei saluti". Così il Presidente della Calabria Roberto Occhiuto saluta Richard Gere, ospite d'eccezione del Magna Graecia Film Festival in corso a Catanzaro. L'attore risponde con un "Thank you Mr. President". Fb Occhiuto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev