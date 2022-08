AGI/Vista - "Calenda non è uguale a noi. Così come i rosso verdi non sono uguali a noi. Siamo diversi e io voterò Pd per questo. Queste differenze non sono una debolezza, sono un elemento di forza, quello che è mancato nel 2018. Nel 2018 non eravamo alleati praticamente con nessuno, eravamo soli e isolati. Oggi c'è un'alleanza tecnica perche c'è questa legge elettorale, tra idee diverse. Noi ora dovremo, come Pd scommettere e insistere sui nostri contenuti per un impegno contro le disuguaglianze per rimettere al centro le persone dentro un'alleanza anche tra persone diverse, però più forte, che rende l'Italia finalmente contendibile". Lo ha detto il presidente della regione Lazio ed esponente del Pd Nicola Zingaretti, oggi a margine dell'inaugurazione del car sharing alla Garbatella, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev