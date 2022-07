(Agenzia Vista) Arezzo, 03 luglio 2022 "Draghi e Conte, che si vedranno domani, dovranno metterci entrambi elasticità e generosità. Sapendo che in mano non hanno solo il destino dei 5 Stelle e del Governo, ma anche la prosecuzione della legislatura e il destino della prossima legislatura", le parole sull'incontro di domani tra il leader dei 5 Stelle e il presidente del Consiglio del ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso del suo intervento ad AreaDem a Cortona, in Toscana. / Fb AreaDem Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev