AGI/Vista - "Le cosche come quelle della 'ndrangheta si sono diffuse nel Nord Italia, in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, in Veneto, in Valle d'Aosta, in Trentino Aldo Adige. Qui si è radicata la "mafia imprenditrice". Lo ha detto il premier Mario Draghi da Milano Dia. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev