AGI/Vista - "La compattezza della maggioranza oggi ha fatto un gradino in giù, è scesa di un gradino. Non è una cosa buona in una fase di scelte di politica economica e di contesto internazionale che esigono compattezza" così il segretario del Partito Democratico Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni "Fare politica in un mondo in frantumi" alla Luiss di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev