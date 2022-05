AGI/Vista - "Sono particolarmente felice di essere qui oggi. È un grande onore essere al centro della democrazia, nella culla della democrazia. Ed è un grande giorno per l'amicizia tra Italia e Stati Uniti. I nostri legami sono sempre stati forti, ma, se possibile, sono stati resi ancora più forti dalla guerra in Ucraina. E questo è un momento speciale per essere qui e per discutere di molte questioni. Abbiamo la guerra, ovviamente. Abbiamo la crisi energetica. Abbiamo i prezzi del petrolio e del gas. Abbiamo la lotta contro il COVID 19 nel resto del mondo. Abbiamo i problemi di sicurezza alimentare. A proposito, dobbiamo prevenire quella che è potenzialmente una terribile crisi umanitaria a causa della mancanza di cibo nella parte più povera del mondo. Quindi abbiamo molti problemi ed è un ottimo momento per essere qui. con il nostro partner più importante. E noi Italia siamo membri dell'Unione Europea. Quindi essere qui significa che un pezzo dell'Unione europea è qui. E non posso dire di rappresentare l'Unione Europea, ma sono contento di essere qui, non solo come italiano, ma anche come europeo. Grazie", le parole del presidente del Consiglio Draghi al Congresso Usa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev