Una nuova vita per le donne vittime di violenza con le attività agricola della cooperativa Etnos

AGI/Vista - Donne vittime di soprusi, ma anche i loro figli, iniziano un percorso di rinascita, dedicandosi alla terra grazie alla Casa di Rosanna della cooperativa Etnos, insieme ai tanti operatori che aderiscono al progetto e che offrono assistenza psicologica, formazione nei vari settori delle attività agricole e nei laboratori di trasformazione. Si recuperano terreni incolti e si trasformano in giardini di erbe aromatiche, piante da frutto, ortaggi. E' cura, coltivazione, raccolto e poi trasformazione, ma anche cucina di una straordinaria materia prima. I risultati sono meraviglie della natura come l'olio di canapa e le farine, le aromatiche essiccate, le chips dell'orto, le marmellate, le conserve, i preziosi sott'oli di Sicilia e la frutta a rondelle. Ma più di ogni bontà della terra ci sono le storie di queste donne trasformate e restituite al sorriso, pronte a riprendere in mano la propria vita. Diventano autonome nel lavoro, capaci di prendersi cura dell'orto, del laboratorio, della cucina e in generale delle attività della cooperativa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev