AGI/Vista - "Non è fantasia, è scritto: l'articolo 21 del negoziato del Pnrr prevede la possibilità di rivedere il piano qualora cambiassero le condizioni economiche. Questo Pnrr era programmato per un'inflazione del 2% e oggi è quasi il triplo. Le condizioni ci sono tutte. A meno che non si pensi a un nuovo Recovery e questa potrebbe essere un'opzione: un Recovery quindi in aggiunta ai 230 miliardi del Pnrr, che pensi a tutto quello che ha causato una congiuntura negativa rappresentata dalla guerra in Ucraina e quindi le tensioni sui mercati del combustibile, dell'energia e dell'alimentare". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, poco prima di partecipare all'incontro "Italiadomani - Dialoghi sul Pnrr" organizzato per il pomeriggio di oggi alle Paratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev