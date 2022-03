AGI/Vista - "Una manifestazione che metterà in risalto due specialità che hanno sempre più seguito fra i giovani e che hanno in Chiesa Valmalenco uno dei luoghi più belli e attrezzati per praticarle. Guardiamo con entusiasmo al rilancio dei nostri territori che hanno subito in maniera pesante le conseguenze delle restrizioni per il Covid e che ora dimostrano la loro volontà di ripartire. Sottolineo, infine, la grande solidarietà del Comitato organizzatore della Valmalenco che ha dato piena disponibilità a ospitare la squadra Ucraina: speriamo possa anche essere benaugurate per il ritorno della pace". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha aperto la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali juniores di Freestyle e Snowboard, in programma in Valmalenco, dal 25 marzo al 2 aprile. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev