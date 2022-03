AGI/Vista - "Ho chiamato il ministro Patuanelli per ringraziarlo, le nostre richieste sono state accolte. I cittadini vogliono cibo sano e noi siamo in grado di produrlo. Ma vogliamo garanzie, non vogliamo indennizzi ma sicurezze", così il presidente della Cia Scanavino nel corso della manifestazione di agricoltori e allevatori a Scanzano Jonico, in Basilicata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev