AGI/Vista - "Che cosa devono fare ancora gli occupanti affinchè la nostra richiesta di una no-fly zone venga accolta? Ho parlato al Congresso degli Stati Uniti e ho ricevuto tanto supporto dagli amici americani. Sono grato a Biden. Ma la guerra non finisce. I crimini di guerra della Russia non finiscono. L'economia russa è ancora in grado di sostenere la guerra. Per questo servono nuove sanzioni. Il mondo deve riconoscere la Russia come uno stato terrorista. Ma soprattutto, all'Ucraina serve più supporto", così il presidente ucraino Zelensky. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev