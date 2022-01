AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio "Sicuramente ci sono stati franchi tiratori sul voto per Casellati. Non so da dove provengano perché non credo che il Parlamento sia un luogo da controllo poliziesco" così il governatore della Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev