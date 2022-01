AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio "Certamente Casini viste le cariche che ha ricoperto e i voti presi da centrodestra e centrosinistra ha il pedigree giusto per essere un rappresentante di un mondo largo. Il presidente del Consiglio in carica potrebbe essere un altro nome ma siamo consapevoli del fatto che sostituirlo a Palazzo Chigi non è una cosa banale" così il governatore della Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti sulla corsa al Colle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev