AGI/Vista - "Io vedo uno sforzo che vuole continuare sulla base del principio della vaccinazione. Il mio appello ai genitori è quello di vaccinare. L'ampliamento della vaccinazione per i bambini è importante per tutta la comunità", così il presidente della Toscana Giani in diretta su Facebook. / Facebook Eugenio Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev