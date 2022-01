AGI/Vista - "Non ho l'abitudine di commentare le questioni di politica interna, incluso in un Paese amico. Abbiamo molta fortuna ad avere un presidente della Repubblica e un presidente del consiglio così coraggiosi, europeisti e amici della Francia", così Macron risponde a una domanda sulle elezioni al Quirinale nel corso di una conferenza stampa per la presidenza francese dell'Ue. / Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev