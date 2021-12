AGI/Vista - "Sulla vaccinazione dei bambini so che c'è tanta controversia però noi seguiamo gli scienziati, tutti a livello internazionale ma anche la società pediatrica italiana, ci dicono che anche per loro, specie in questa fase è importante vaccinarli. Ci sono casi di Covid anche tra i bambini che hanno avuto esito sfavorevole, come ci sono quei casi di long Covid che purtroppo hanno attaccato dei bambini in questa fase". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, visitando il centro vaccinale pediatrico allestito nel museo dei bambini di Roma Explora. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev