Fontana: “Giovedì capiremo se Lombardia passerà in zona gialla”

AGI/Vista - “Per Natale continueremo a rimanere bianchi, aspettiamo giovedì per gli ultimi dati. Aumentano i contagi ma non in maniera esponenziale i ricoveri, questa è la dimostrazione che i vaccini allontanano quantomeno dalle situazioni più gravi e quindi noi confidiamo di poter rimanere bianchi anche per capodanno. Bisogna comunque ribadire e sottolineare come oltre alla necessità della vaccinazione ci vogliano attenzione e precauzioni, fondamentali per la battaglia al virus”, così il presidente della Lombardia Fontana a margine del brindisi di Natale con la stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev