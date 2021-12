AGI/Vista - "Lunedì chiamerò i segretari di tutti i partiti, dal più piccolo al più grande, per dire sediamoci intorno a un tavolo e parliamo. Non voglio un presidente della Repubblica amico della Lega, ma che garantisca tutti e che dia a chiunque vinca le prossime elezioni il diritto di governare il Paese", così il leader della Lega Salvini nel corso dell'assemblea del partito in Puglia. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev