Giani (pres. Toscana): “Oggi Europa significa coesione, investimenti e transizione”

AGI/Vista - Il presidente della Toscana Eugenio Giani è intervenuto all'evento “The Future is Democracy”, una conferenza organizzata da S&D sul futuro dell'Europa: “Per me oggi Europa significa tre cose: coesione, per il superamento delle disuguaglianze sociali e di genere, investimenti, per la modernizzazione e il miglioramento delle infrastrutture, e transizione ecologica, da affrontare nei modi appropriati”./ Fonte YouTube The Future is Democracy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev