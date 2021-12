AGI/Vista - “Non ne posso più della vita a distanza, della politica a distanza, della didattica a distanza, dell'amore a distanza. Conto che il peggio sia alle spalle, non parlo volontariamente di covid, di green pass, terze dosi, quarti dosi, quinte dosi, mix, cocktail. Ieri sera ero a cena... Tu cosa ti sei fatto? Ma io ho fatto due Pfizer ora provo con Moderna. Lasciamo perdere...andiamo avanti”, lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Erba (Como), in occasione dell'evento "Next Generation you" insieme alle ragazze e ai ragazzi della Lega Giovani . Courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev