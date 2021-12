Speranza: “Su ingressi da estero regole stringenti, rafforzare controlli”

AGI/Vista - Abbiamo avuto standard più elevati nelle regole di ingresso per gli arrivi da paesi extra Ue, per molti c'è la quarantena che era stata in altri Paesi e per gli altri c'è il Green pass. Credo che le regole ci siano e sono improntate ad un principio di prudenza che ci ha sempre guidato, testimoniato dai numeri del contagio. Sarà importante far rispettare pienamente le regole che ci siamo dati e voglio rassicurare che il lavoro del Governo dovrà muoversi per rinforzare i controlli, non solo negli aeroporti, ma anche in altre modalità di arrivo. Come nell'area tra la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia, quindi noi lavoreremo in quell'area come in altre per rafforzare controlli a campione dentro confini che hanno una porosità di relazioni tra comunità spesso molto connesse tra loro". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev