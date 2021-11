AGI/Vista - "Per me l'ascolto dei territori è importante. La richiesta della Campania è lavoro e salute. Prima delle legge di bilancio voglio chiedere a Draghi un impegno particolare affinchè Napoli e Campania non siano più un problema, ma un modello di soluzione ai problemi", così Matteo Salvini a margine dell'assemblea regionale della Lega a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev