AGI/Vista - "Tra le sfide che ci attendono c'è "la necessità di un volume di investimenti enorme, in primo luogo per la trasformazione ambientale, e di capire come possiamo gestire alti livelli di debito in un modo che sia realistico e amico della crescita". Lo ha detto il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, entrando alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev