AGI/Vista - "Lasciatemi dire che finire su giornali come il Guardian per l'applauso di una parte del Senato all'affossamento di una legge sui diritti civili non ci ha fatto fare proprio una bella figura a livello internazionale, per non dire altro" così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante la presentazione del suo libro "Un amore chiamato politica" alla libreria Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev