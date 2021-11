AGI/Vista - "Tutte queste promesse non saranno altro che bla bla bla, per citare una frase, e la rabbia e l'impazienza del mondo non sarà contenibile se non rendiamo questa Cop26 il momento in cui prendiamo in seria considerazione il cambiamento climatico" così il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson all'intervento di apertura della Cop26 di Glasgow. / YouTube UN Climate Change Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev