AGI/Vista - "La scienza parla chiaro. Dobbiamo agire adesso per abbassare le emissioni e tenere l'aumento della temperatura sotto agli 1,5 gradi. Non abbiamo più scuse per procrstinare. Non solo abbiamo consapevolezza del problema ma abbiamo anche in prima persona le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici. Ondate di calore, uragani, alluvioni e incendi" così il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson alla conferenza stampa di chiusura del G20. / Facebook Boris Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev