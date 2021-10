AGI/Vista - Il discorso integrale del presidente del Consiglio Draghi al G20: "Alcuni di noi si chiedono perché stiamo portando il nostro obiettivo climatico da 2 gradi a 1,5 gradi. Come mai? Perché lo dice la scienza. Dobbiamo ascoltare gli avvertimenti provenienti dalla comunità scientifica globale; affrontare la crisi climatica in questo decennio; e onorare l'Accordo di Parigi e l'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030. La Presidenza italiana del G20 vuole rilanciare la crescita economica e renderla più sostenibile. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, al nostro pianeta e alle generazioni future". / G20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev